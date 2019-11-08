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08.11.2019 - 07:50 |

Ödüllü gece

Dünyaca ünlü lüks dergi WSJ. Magazine tarafından, her yıl kendi sektöründe yeniliklere imza atan kişilere dağıtılan Innovators Ödülleri, önceki akşam New York’ta sahiplerini buldu.

Ödüllü gece

Dünyaca ünlü lüks dergi WSJ. Magazine tarafından, her yıl kendi sektöründe yeniliklere imza atan kişilere dağıtılan Innovators Ödülleri, önceki akşam New York’ta sahiplerini buldu. Modern Sanatlar Müzesi’nde düzenlenen 2019 WSJ. Magazine Innovators Ödülleri’ne ilgi yoğundu. Geceye, Gigi Hadid, Irina Shayk, Julianne Moore, Bette Midler, Tyler, the Creator, A$AP Rocky ve Trevor Noah’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Törende, Burberry’nin tasarımcısı Ricardo Tisci, ‘Moda Innovator Ödülü’nü aldı.

7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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