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27.12.2019 - 12:27 |

Önce kitap, sonra film ve kitap

Oyuncu Tuvana Türkay, geçtiğimiz akşam Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Şu sıralar farklı bir heyecan içinde olan Türkay, 27 Aralık Cuma çıkacak yeni şarkısının heyecanını yaşadığını söyledi.

Önce kitap, sonra film ve kitap

27 Aralık tarihinde çıkacak yeni şarkısının hemen sonrasında yeni bir sinema filmi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Tuvana Türkay'ın bir sonraki sürprizi ise ocak ayında çıkacak yeni kitabı olacak.

Güzel oyuncu, "Şu sıralar oldukça keyifli ve mutlu bir yoğunluk içerisindeyim. Yeni şarkım piyasaya çıkıyor. Hemen sonrasında yeni filmimiz ve sonrasında da yeni kitabım geliyor. Sahne çalışmalarımız devam ediyor. Aldığım tepkiler ve geri dönüşler beni gerçekten inanılmaz mutlu ve motive ediyor. Yapmak istediklerim arasında güzel bir müzikal proje de var. Bu deneyimi yaşamak çok isterim" açıklamasında bulundu.

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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Cadde Yazarları

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