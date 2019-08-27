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HaberlerCaddeOnur Ünlü'nün paylaşımı dikkat çekti! Yorumları silmedi
27.08.2019 - 16:47

Onur Ünlü'nün paylaşımı dikkat çekti! Yorumları silmedi

Yönetmen Onur Ünlü (46), Instagram'da 1.5 yıllık sevgilisi Hazar Ergüçlü (27) ile fotoğrafını paylaştı. Aralarında 19 yaş fark olan çifte; "Baba-kız gibisiniz", "Abi-kardeş olabilir misiniz?", "Onur Bey, aradaki yaş farkını kapatmak için filtre mi kullandınız?" şeklinde yorumlar yağdı.

Onur Ünlü'nün paylaşımı dikkat çekti! Yorumları silmedi

Onur Ünlü, geçtiğimiz yıl "Instagram'da hakkımda linç kampanyaları düzenleniyor, her an saldırıya uğrayabilirim" deyip savcılığa başvurmuştu. Ünlü yönetmen, bu kez en ağır yorumları bile silmedi.

Hazar Ergüçlü aralarındaki yaş farkının hiç önemli olmadığını belirtmişti. (Kaynak: Posta)

Onur Ünlünün paylaşımı dikkat çekti Yorumları silmedi

Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.
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