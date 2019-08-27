Onur Ünlü'nün paylaşımı dikkat çekti! Yorumları silmedi

Onur Ünlü, geçtiğimiz yıl "Instagram'da hakkımda linç kampanyaları düzenleniyor, her an saldırıya uğrayabilirim" deyip savcılığa başvurmuştu. Ünlü yönetmen, bu kez en ağır yorumları bile silmedi.

Hazar Ergüçlü aralarındaki yaş farkının hiç önemli olmadığını belirtmişti. (Kaynak: Posta)