27.08.2019 - 16:47
Onur Ünlü'nün paylaşımı dikkat çekti! Yorumları silmedi
Yönetmen Onur Ünlü (46), Instagram'da 1.5 yıllık sevgilisi Hazar Ergüçlü (27) ile fotoğrafını paylaştı. Aralarında 19 yaş fark olan çifte; "Baba-kız gibisiniz", "Abi-kardeş olabilir misiniz?", "Onur Bey, aradaki yaş farkını kapatmak için filtre mi kullandınız?" şeklinde yorumlar yağdı.
Onur Ünlü, geçtiğimiz yıl "Instagram'da hakkımda linç kampanyaları düzenleniyor, her an saldırıya uğrayabilirim" deyip savcılığa başvurmuştu. Ünlü yönetmen, bu kez en ağır yorumları bile silmedi.
Hazar Ergüçlü aralarındaki yaş farkının hiç önemli olmadığını belirtmişti. (Kaynak: Posta)
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