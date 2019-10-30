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30.10.2019 - 13:21 |

Oyun öncesi sergiyi gezdi

Esra Sönmezer, geçtiğimiz akşam Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahne aldığı tiyatro oyunu öncesi görüntülendi.

Oyun öncesi sergiyi gezdi

Tamer Karadağlı’nın İngiltere’deki çapkın bir bakan yardımcısını canlandırdığı 'İkinin Biri' adlı oyunda rol alan Esra Sönmezer, oyundan saatler önce Trump AVM'ye geldi. Ünlü oyuncu, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde AVM’de açılan Atatürk’ün az görülmüş fotoğraflarının yer aldığı ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ sergisini gezdi.

Zaman zaman fotoğraflara uzun süre bakan oyuncu, AVM’yi turladıktan ve vitrinlere baktıktan sonra oyuna hazırlanmak üzere gösteri merkezine geçti.

30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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