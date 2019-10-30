Oyun öncesi sergiyi gezdi

Tamer Karadağlı’nın İngiltere’deki çapkın bir bakan yardımcısını canlandırdığı 'İkinin Biri' adlı oyunda rol alan Esra Sönmezer, oyundan saatler önce Trump AVM'ye geldi. Ünlü oyuncu, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde AVM’de açılan Atatürk’ün az görülmüş fotoğraflarının yer aldığı ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ sergisini gezdi.

Zaman zaman fotoğraflara uzun süre bakan oyuncu, AVM’yi turladıktan ve vitrinlere baktıktan sonra oyuna hazırlanmak üzere gösteri merkezine geçti.