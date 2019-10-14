Paris esintili kına gecesi

Kendi yarattığı moda markası Gigi’s ile tanınan Gülnür Güneş, Four Seasons Hotel’de kına gecesi düzenledi. 19’uncu yüzyıl Paris konseptiyle gerçekleşen organizasyona, Özge Ulusoy, Zehra Çilingiroğlu, Selda Topal, Burcu Güneş, Selen Görgüzel ve Işıl Reçber gibi isimler katıldı. Davetliler, kendilerini 19’uncu yüzyılın görkemini anlatan Moulin Rouge (Kırmızı Değirmen) gösterisinin fantastik ortamında buldu. Tasarımcı, haftalardır çalıştığı dans grubuyla, sahneye çıkarak gösteri yaptı. Finale doğru damat Yiğit Doğan Çelik, erkek arkadaşlarıyla kınayı bastı. ‘After party’de ise davetliler Murat Dalkılıç’ın konseriyle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.