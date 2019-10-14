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14.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Paris esintili kına gecesi

19 Ekim’de Yiğit Doğan Çelik’le evlenecek tasarımcı Gülnur Güneş, kına gecesini 19’uncu yüzyıl Paris konseptiyle gerçekleştirdi

Paris esintili kına gecesi

Kendi yarattığı moda markası Gigi’s ile tanınan Gülnür Güneş, Four Seasons Hotel’de kına gecesi düzenledi. 19’uncu yüzyıl Paris konseptiyle gerçekleşen organizasyona, Özge Ulusoy, Zehra Çilingiroğlu, Selda Topal, Burcu Güneş, Selen Görgüzel ve Işıl Reçber gibi isimler katıldı. Davetliler, kendilerini 19’uncu yüzyılın görkemini anlatan Moulin Rouge (Kırmızı Değirmen) gösterisinin fantastik ortamında buldu. Tasarımcı, haftalardır çalıştığı dans grubuyla, sahneye çıkarak gösteri yaptı. Finale doğru damat Yiğit Doğan Çelik, erkek arkadaşlarıyla kınayı bastı. ‘After party’de ise davetliler Murat Dalkılıç’ın konseriyle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. 

Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
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