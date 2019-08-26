26.08.2019 - 11:18
Pelin Akil’den eşine uyarı: Sen artık babasın!
Geçtiğimiz nisan ayında ikiz bebeklerini kucağına alan oyuncu Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan’a, profil fotoğrafı üzerinden "Sen artık babasın" uyarısı yaptı.
Pelin Akil, Instagram hesabının hikaye bölümünden, eşi Anıl Altan’la olan 'profil fotoğrafı diyaloğu'nu paylaştı.
Güzel oyuncu, baba olduktan sonra profil fotoğrafını değiştirmesi gerektiği şeklinde uyarıda bulunduğu eşine, "Şu profil fotoğrafını değiştir. Artiz. Sen artık babasın. Havan kime?" mesajını gönderdi. Akil, takipçilerine "Haksız mıyım?" sorusunu yöneltmeyi de ihmal etmedi.