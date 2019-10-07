Peluş kürkler ön planda

Maymoda’nın kurucusu Merve Aydoğdu, yeni sezon koleksiyonunu kendisi fotoğrafladı. Ulaşılabilir fiyatta ürünler sunduğunu söyleyen iş insanı, “Kış koleksiyonumuzda peluş kürkler ön plana çıkıyor. Farklı renk ve modellerde seçeneklerimiz var. Deri taytlar, gömlekler, trikolar ve takım elbiseler de dikkat çekiyor” şeklinde konuştu.

Aydoğdu, kombin yapmakta zorlanan müşterilere farklı seçenekler sunduklarını, markanın Instagram hesabında ve internet sitesinde ikili, üçlü kombin seçenekleri hazırlayıp sunduklarını da söyledi.