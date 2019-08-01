'Psikolog desteği aldım'

Aras Bulut İynemli ve küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un rol aldığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin çekimleri devam ediyor. Memo isimli zihinsel engelli bir babayı canlandıran İynemli, “Rolüm için psikologlarla görüştüm. Oyuncu koçlarıyla çalıştım. Yönetmenimizle her gün prova yaptık. Karakter için sekiz kilo verdim” dedi. Oyuncu, gerçek hayatta baba olmakla ilgili ise, “Allah nasip ederse, neden olmasın, inşallah” şeklinde konuştu.



Kısa bir süre önce bedelli askerlik görevini tamamlayan oyuncu, “Komutanlar size torpil geçti mi?” sorusuna, “Askerlik güzeldi, terimleri öğrendim. Bizim bölük komutanımız ayrımcılığa müsaade etmiyordu, iyi ki de öyleydi. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Oynadığım karakter yanık tenli ve saçı kısa... Askerlik dönemime geldiği için görüntüm de uyumlu oldu” yanıtını verdi.













