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19.12.2019 - 13:03 |

Quaresma'nın keyfi yerinde

Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma ile eşi Daphne Quaresma, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Quaresma'nın keyfi yerinde

Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezini el ele gezerek uzun süre alışveriş yapan Quaresma çifti, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek akşam yemeği yedi.

Dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcu, alışveriş turu boyunca futbol severler ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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