19.12.2019 - 13:03 |
Quaresma'nın keyfi yerinde
Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma ile eşi Daphne Quaresma, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezini el ele gezerek uzun süre alışveriş yapan Quaresma çifti, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek akşam yemeği yedi.
Dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcu, alışveriş turu boyunca futbol severler ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.
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