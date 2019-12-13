Modern Türk mutfağı denince, eskiden akla Divan Otelleri’nin lokantaları gelirdi. Son yıllarda kadim dostum Richard Appelbaum’un katkılarıyla, bu mutfak tarzı biraz daha farklı bir hal aldı ve genişledi. Hem brasserie tabakları hem de Avrupai yemekler, menüleri süslemeye başladı.

Son konseptler olarak Bebek’te ve Akmerkez’de olduğu gibi, hem brasserie hem de çikolata ve pastane grubu entegre hizmet veriyor. Böylece kahvaltıyla başlayan gün, öğle yemeği, çay-kahve saati ve de akşam yemeğiyle son bulabiliyor.

Temiz ve misafirperver

Divan deyince, aklıma düzen, temizlik, muhteşem lezzet ve misafirperverlik gelir. Başta kıymetli iş insanı, değerli lezzet tutkunu Semahat Arsel olmak üzere, kocaman bir ekip sırf bunun için çalışıyor. Son zamanlarda Divan Grubu Yönetici Şefi Giancarlo Gottardo önderliğinde olanlara, bir de genç ve başarılı kadın şefler eklendi. Akmerkez’de olduğu gibi Merve Nur Aşık burada da güzel

lezzetler yakalamış.

Diğer bir enteresan noktaysa, salonda yemek sonunda birçok masaya uğrayarak yorum alması ve bunları not etmesiydi. Bu ne yazık ki, sık gördüğümüz bir durum değil.

Menü aslında çok kapsamlı değil ancak özellikle taze gıdaya ve günlük pişen yapımlara son derece uygun.

Bir diğer takdire şayan nokta da her yemeğin ve tatlının yerinde yapılması, zira birçok şubeleşmiş kuruluşta merkez mutfakta yarı hazır ya da pişme aşamasında gıdalar ve sosların dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Başarılı tabaklar

Divan Grubu’nun CEO’su Richard Appelbaum ile gittiğimiz öğle yemeğinde, başlangıç olarak közlenmiş biber çorbası aldık, üzerine konulan kaju ve elma parçaları hoş

bir tat vermişti.

Sonrasında enginar parçaları eşliğinde somon gravlax ve közlenmiş biber, çilek, taze yeşillikler, ceviz içi ve ricotta peyniriyle beluga mercimekli salata bölüşüldü. Bir dahaki gidişimde kiş ve kırmızı salatayı da deneyeceğim.

Bu kadar çok başlangıç tadınca, doğrusu demi glace sos ile bezenmiş ızgara sebze ve sote mantar eşliğinde gelen filet mignon’u da paylaşmak zorunda kaldık. Bu arada gözüm yan masada iştahla yenen karalahana sarmada kalmadı

desem, yalan olur.

Tatlılardan profiterol, cevizli çikolatalı kek menüyü süslemiş. Sizlere tavsiyem, Antep fıstıklı ricotta peyniri dolgusu, damla çikolata ve mango sosla yiyebileceğiniz Sicilya’nın kanolisi olacak.

Servisten çok memnun kaldım. Müdür Adem Karahancı ve ekibi çok başarılıydı. Yalnız bize değil; herkese karşı böyleler. Daha şimdiden Akmerkez Divan da müdavimlerini yaratmaya başlamış.