Güzel İstanbul, göz bebeğimiz İstanbul, ismiyle ülkemizin adıyla özdeşleşmiş, fuarları, sergileri ve etkinlikleriyle bir zamanlar dünyayı sarsıyordu. Siyasi dalgalanmalar ve terör bu yükselişe maalesef “Dur” dedi fakat ekonomik istikrarın ve huzurun bölgeye gelmesiyle, özellikle turizm alanında neredeyse ülke çapında fuarlar, toplantılar ve organizasyonlar yeniden hız kazandı.

Sirha İstanbul

Geçtiğimiz günlerde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde enteresan bir yiyecek-içecek ve HORECA dediğimiz otel ve lokantaların tüm kullandığı malzemeleri kapsayan Sirha İstanbul fuarı, çok başarılı şekilde icra edildi. Bu arada bu etkinliğin ülkeye çok farklı bir getirisi var ki, o da ülkemizin bütün yörelerindeki genç ve başarılı şeflerin ulusal bir jüri önünde yarışmaları, bu yıl kazanan şef Serhat Eliçora, Estonya’daki Bocuse d’Or Avrupa Finalleri’ne katılacak. Aslında bu tip yarışmalar, ülkemizdeki gastronomi alanındaki gelişmede büyük rol oynuyor. Bu yılki fuarın eski yıllardan farkı da kahve ve özel ekmek üretimi sektörünün geniş bir şekilde yer almasıydı.

ACE of M.I.C.E 2019

Marka ülkelerin turizminin en önemli taşıyıcı dallarından birisi de ACE of M.I.C.E Fuarı’dır. Kapılarını yedinci defa 22-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde açacak. Tabii ki bu sektör etkinliklerinin yanında yayıncılık, tanıtım ve global anlamda turizm otoritelerinin aynı platforma taşınmalarını sağlıyor. Fuar sırasında yapılan zirveler, workshoplar, seminerler ve partiler, katılımcıların daha yakın temasının ilk adımı olarak kabul edilebilir.

Bu tip fuarların ülkemizin diğer büyük şehirlerinde açılması, bölgelere etki edecek ve turizmde canlanma sağlayacaktır. Son olarak bu konuda ACE of M.I.C.E’ın sektördeki en başarılı şirketleri seçme konusundaki hassasiyetine de değineceğim. Yıl içinde sektörde kategori bazında içerisinde benim de bulunduğum bir jüri tarafından seçim yapılıp ödüller saptanıyor.

2 Nisan 2020’de Turizm Medya Grup Başkanı Volkan Ataman başkanlığında ödüller sahiplerine törenle takdim edilecek.

Gastromasa

Son haftaların önemli bir buluşması da, dünyanın 20’ye yakın ünlü şefinin bilgi ve görgü paylaşımı için İstanbul’da yapıldı. Geçtiğimiz hafta Haliç Kongre Merkezi’nde beşincisi yapılan Gastromasa etkinliğinin açılış töreni de birçok gastronomi tutkununu buluşturdu.

Gökmen Sözen’in konuşması enteresandı. 22 yılını bu mesleğe veren Gökmen kardeşim, gastronomi diplomasisine dikkat çekiyordu. Türk ve Osmanlı yemek üstadı Vedat Başaran ise dünyanın en eskilerinden mutfağımızı dile getiriyor. Dünyada ünlü 500 civarında şef olduğunun da altını çiziyordu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise en dikkat çekici konuşmayı yaptı. Etkinlik bölümünün Adana standı da hem cömert hem de çok başarılıydı. Şehrin yemek kültürü, tarihi ve önemi çok güzel yansıtılmıştı. Eminim ki Çukurova bölgesinin yemekleri de yükselen bir trend sergileyecek.

Daha sonra şefler hünerlerini ‘İlham’ konulu bir günlük çalışma oturumunda gösterdi. Son derece faydalı olduğuna inandığım bu etkinlik dolayısıyla başta Sözen olmak üzere, Vedat Başaran ve Tolga Atalay’ı kutluyorum.

Geleceğin balerinleri göğüs kabartıyor...

Geçtiğimiz hafta İtalya Cattolica’da düzenlenen uluslararası öğrenci bale yarışması ve burs programı YAGP’den (Youth American Grand Prix) gururla dönen Mimar Sinan Üniversitesi Bale bölümü öğrencilerinin başarısı, basında ne kadar yer buldu bilemiyorum ama ben sizlere bahsetmek istedim.

Başarılı balerinlerden Yasemin Kayabay, Yağmur Uzsen ve İlayda Özbilgin, klasik ve modern kategorilerde ilk üçe girerek göğsümüzü kabarttı. Sizi alkışlıyor, ileride daha büyük sahnelerde sizleri izlemeyi dört gözle bekliyorum.

Galeri Bir zamanlar…

Uzun yıllar Net Holding’de aynı katta karşılıklı odalarda çalıştığım Orlando Carlo Calumeno, ‘Türkiye tarihine farklı bir bakış’ temasıyla Galeri Birzamanlar adlı bir sergi mekanı açtı. Açılış günü 500’e yakın misafir sergileri ziyaret etti. Ben de geçtiğimiz pazar, küratörü Osman Köker’in rehberliğinde sergileri gezme şansı yakaladım.

Şu an iki sergi bulunuyor: Biri ‘Tarihe Yolculuk’ adını taşıyan, sadece fotoğrafların değil; objelerin de bulunduğu, mekana müze niteliği kazandıran daimi... Diğeriyse 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında Kütahya’da doğmuş, Osmanlı ve Rus İmparatorlukları ile Avrupa ülkelerinde yaşamış Ermeni müzikolog, besteci, derlemeci Gomidas Vartabed’ın hayatını ve müziğini anlatan ‘Kalbim O Viran Evlere Benzer’ adlı süreli...

Burcu Yıldız ve Melissa Bilal’ın bu konuda yazdığı kitaba dayanan sergi, 29 Ocak 2020’ye kadar açık. Konferans, panel ve film gösterileri de sergiyi destekleyecek. Orlando’nun bir müzeye benzeyen ofisinin burada bir büyüğüyle karşılaştım ve çok etkilendim. Özellikle objeler tarih kokuyordu. En kısa zamanda tekrar ziyaret edeceğim, size de tavsiye ederim.