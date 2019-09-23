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23.09.2019 - 07:50 |

Renkli davet

Sports International, Türkiye’de dokuzuncu, Ankara’daki dördüncü şubesini önceki gün bir davetle tanıttı.

Renkli davet

Sports International, Türkiye’de dokuzuncu, Ankara’daki dördüncü şubesini önceki gün bir davetle tanıttı. DJ Gökhan Koşar’ın performansıyla renklenen geceye, havuz başında düzenlenen bisiklet şov damgasını vurdu. Ankara’nın tanınmış simalarının katıldığı etkinlikte, konuklar VIP hizmet anlayışıyla tüm detayların düşünüldüğü tesis hakkında, bilgi alma şansına sahip oldu. Sports International Genel Müdürü Haluk Çetin, “25 yıllık tecrübemizi sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurumumuz, 50 bin üyesiyle tüm Türkiye’de spor yapma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikalılara FETÖ uyarısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.
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