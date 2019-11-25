MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriRıfkı’dan vazgeçemiyorlar!
25.11.2019 - 07:50 |

Rıfkı’dan vazgeçemiyorlar!

Yeme-içme sektöründe kısa zamanda adından söz ettiren Rıfkı Turkish Wrap, ünlülerin uğrak adresi olmaya devam ediyor.

Rıfkı’dan vazgeçemiyorlar!

Yeme-içme sektöründe kısa zamanda adından söz ettiren Rıfkı Turkish Wrap, ünlülerin uğrak adresi olmaya devam ediyor. Ağaoğlu Maslak 1453’ün içinde hizmete giren, İstanbul’un ilk ve tek wrap restoranı Rıfkı’da, şef Emre Kaçar’ın wraplerini, Kadir-Güngör Aşıcıoğlu, Öznur Yakın, Burcu Hattat, Öykü Erdem, Hakkı Ağaoğlu, Nurgün Sirmen, Alper Tunga ve Şükran Toprak deneyimledi.

İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgiİspanya'nın başkenti Madrid'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müzik ziyafeti

Müzik ziyafeti

Tasarım meraklıları buluştu

Tasarım meraklıları buluştu

10’uncu yıla özel

10’uncu yıla özel

Gelecek kaygım yok

Gelecek kaygım yok

Sıradaki Haber