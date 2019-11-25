Rıfkı’dan vazgeçemiyorlar!

Yeme-içme sektöründe kısa zamanda adından söz ettiren Rıfkı Turkish Wrap, ünlülerin uğrak adresi olmaya devam ediyor. Ağaoğlu Maslak 1453’ün içinde hizmete giren, İstanbul’un ilk ve tek wrap restoranı Rıfkı’da, şef Emre Kaçar’ın wraplerini, Kadir-Güngör Aşıcıoğlu, Öznur Yakın, Burcu Hattat, Öykü Erdem, Hakkı Ağaoğlu, Nurgün Sirmen, Alper Tunga ve Şükran Toprak deneyimledi.