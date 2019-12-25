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25.12.2019 - 08:10 | | UMUT ÜNVER

Rüzgar Çetin’in arkadaşı panikledi

Rüzgar Çetin, önceki gün Etiler’de arkadaşıyla görüntülendi. Çetin’in kadın arkadaşı görüntülendiklerini fark edince panik oldu.

Rüzgar Çetin’in arkadaşı panikledi

Rüzgar Çetin ve hanım arkadaşı bir kafede sohbet ederken görüntülendi. Gazetecilerin kendilerini çektiklerini fark eden gizemli kadın, panik dolu anlar yaşadı.

Çetin’e dönüp, ”Bizi çekiyorlar" diyen gizemli kadın bununla da kalmadı. Yüzünü gizleyip kendisine garsonu siper eden Rüzgar Çetin’in arkadaşının, telaşlı halleri objektiflere böyle yansıdı.

Rüzgar Çetin’in arkadaşı panikledi

Magazin Bülteni (25.12.2019).
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Cadde Yazarları

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