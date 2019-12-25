Rüzgar Çetin’in arkadaşı panikledi

Rüzgar Çetin ve hanım arkadaşı bir kafede sohbet ederken görüntülendi. Gazetecilerin kendilerini çektiklerini fark eden gizemli kadın, panik dolu anlar yaşadı.

Çetin’e dönüp, ”Bizi çekiyorlar" diyen gizemli kadın bununla da kalmadı. Yüzünü gizleyip kendisine garsonu siper eden Rüzgar Çetin’in arkadaşının, telaşlı halleri objektiflere böyle yansıdı.