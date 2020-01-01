01.01.2020 - 07:11 |
Rüzgar Erkoçlar rap dünyasına adım attı
Yedi yıl önce gerçekleştirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla aylarca konuşulan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, geçtiğimiz gün eşi Tuğba Erkoçlar birlikte İstMarina Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni projelerinden bahseden Erkoçlar, rap yapacağını açıkladı.
Eşiyle alışveriş yapan Rüzgar Erkoçlar, gazetecilere poz vererek ayaküstü sohbet etti. Rap müzik yaptığını söyleyen Erkoçlar, Şarkım hazır, klibini çekme aşamasındayız şu anda. Onun dışında yakında ekranlara geri döneceğim sürpriz projeler var netleşmesini bekliyorum” dedi.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.