Rüzgar Erkoçlar rap dünyasına adım attı

Eşiyle alışveriş yapan Rüzgar Erkoçlar, gazetecilere poz vererek ayaküstü sohbet etti. Rap müzik yaptığını söyleyen Erkoçlar, Şarkım hazır, klibini çekme aşamasındayız şu anda. Onun dışında yakında ekranlara geri döneceğim sürpriz projeler var netleşmesini bekliyorum” dedi.