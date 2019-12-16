Saadet Işıl Aksoy'dan hamilelik paylaşımı

Aralık 2016'da Pamir Kıraner ile nikah masasına oturan, 2017 yılında da düğün yapan Saadet Işıl Aksoy, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan oyuncu, eşiyle birlikte ABD'de yaşıyor.

Son paylaşımında hamileliğin nasıl gittiğini takipçileriyle paylaşan Aksoy, makyajsız fotoğrafına, “İç huzurun yüzüme yansıdığı, süt ürünlerinin yanaklarımda kendini gösterdiği haftadayım” notunu düştü. Güzel oyuncu fotoğrafına ‘Benim hamile suratım’ etiketini de ekledi.