Saadet Işıl Aksoy’un bebek sevinci

Üç yıl önce Pamir Kıraner’le sessiz sedasız evlenen Saadet Işıl Aksoy’un, dört aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Haberi sadece ailesi ve yakın arkadaşlarına söyleyen oyuncunun, doğumu ise Amerika’da yapacağı öğrenildi. Bir ayağı okyanus ötesinde olan Aksoy, hamilelik sürecini de Los Angeles’ta geçirecek.

Çift, İstanbul’daki evlerini kapatarak, bir ay sonra Amerika’ya gidecek. Yurt içi ve dışından gelen dizi senaryolarını geri çeviren oyuncu, bebeğini dünyaya getirdikten sonra, belli bir süre sadece sinema projelerini değerlendirecek. İkili, iki yıl önce bir alışveriş merkezinde çocuk düşünmediklerini açıklamıştı.