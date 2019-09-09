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09.09.2019 - 07:50

Sade Sibel

Sibel Can, Vadi Açıkhava, U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.

Sade Sibel

Sibel Can, Vadi Açıkhava, U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. Nihan Peker imzalı iki kıyafet giyen şarkıcı, hem göze hem kulağa hitap
etti. Sanatçının elbiselerini hazırlayan Peker, “Artık daha sade bir Sibel Can var. Kıyafet sadeleştikçe güzelliği ve zerafeti daha çok öne çıkıyor. Zevkli ve yenilikçi. Tüm modellere ve renklere birlikte karar veriyoruz” diye konuştu.

9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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