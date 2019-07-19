Sadettin Saran babasının elini bırakmadı

Şarkıcı Emina Jahovic ile geçtiğimiz hafta barışarak Bodrum'da tatile çıkan ve teknede görüntülenen Sadettin Saran, İstanbul'a dönd

84 yaşındaki babası ile AVM'ye Saran'ın, babasına olan sevgi ve saygısı gözlerden kaçmazken, babasının elini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti.

Markalar Sokağı'nda görüntülenen baba-oğul, kısa süre alışveriş yaptıktan sonra bir restorana geçerek birlikte akşam yemeği yedi.





