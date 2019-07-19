19.07.2019 - 09:25
Sadettin Saran babasının elini bırakmadı
İş adamı Sadettin Saran, önceki gün babası Özbek Saran ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Şarkıcı Emina Jahovic ile geçtiğimiz hafta barışarak Bodrum'da tatile çıkan ve teknede görüntülenen Sadettin Saran, İstanbul'a dönd
84 yaşındaki babası ile AVM'ye Saran'ın, babasına olan sevgi ve saygısı gözlerden kaçmazken, babasının elini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti.
Markalar Sokağı'nda görüntülenen baba-oğul, kısa süre alışveriş yaptıktan sonra bir restorana geçerek birlikte akşam yemeği yedi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.