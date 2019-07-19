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19.07.2019 - 09:25

Sadettin Saran babasının elini bırakmadı

İş adamı Sadettin Saran, önceki gün babası Özbek Saran ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Sadettin Saran babasının elini bırakmadı

Şarkıcı Emina Jahovic ile geçtiğimiz hafta barışarak Bodrum'da tatile çıkan ve teknede görüntülenen Sadettin Saran, İstanbul'a dönd

84 yaşındaki babası ile AVM'ye Saran'ın, babasına olan sevgi ve saygısı gözlerden kaçmazken, babasının elini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti.

Markalar Sokağı'nda görüntülenen baba-oğul, kısa süre alışveriş yaptıktan sonra bir restorana geçerek birlikte akşam yemeği yedi.

Sadettin Saran babasının elini bırakmadı


Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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