Sahnede vefa şov

2019 People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri, önceki akşam ABD’nin Santa Monica kentindeki Barker Hangar’da gerçekleştirilen görkemli bir törenle, 45’inci kez sahiplerini buldu. Halkın oylarıyla kazananların belirlendiği etkinlikte, ‘Yılın Filmi’ ve ‘Yılın Aksiyon Filmi’ seçilen ‘Avengers: Endgame’, başrolü Robert Downey Jr’a da ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülünü kazandırdı.

54 yaşındaki oyuncu, ödülünü geçtiğimiz yıl kasımda hayatını kaybeden çizgi roman yazarı Stan Lee’ye adadı. Downey Jr, konuşmasında, “Disney’e,

Marvel’e ve Russo Kardeşler’e teşekkür ederim. Ama en önemlisi, büyük Stan Lee’ye, bu senin içindi dostum!” ifadelerini kullandı.

‘Stranger Things’in Yılın Dizisi’, ‘Drama Dalında Yılın En İyi Dizisi’ ve başrolü Millie Bobby Brown’ın ‘Yılın Kadın TV Yıldızı’ seçildiği gecede, kırmızı halıda da şıklık yarışı yaşandı.

Yılın en iyileri:

Komedi Filmi:

‘Murder Mystery’

Draması: ‘After’

Aile Filmi: ‘Aladdin’

Aksiyon Yıldızı: Tom Holland, ‘Spider-Man: Far From Home’

Komedi Dizisi: ‘The Big Bang Theory’

Yarışma Programı: ‘America’s Got Talent’

Gündüz Talk Show’u: ‘Ellen Degeneres Show’

Bilimkurgu Dizisi: ‘Shadowhunters’

Animasyon Yıldızı: Beyoncé, ‘The Lion King’

Grubu: Blackpink

Albümü: ‘Lover’, Taylor Swift

Şarkısı: ‘Señorita’