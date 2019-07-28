MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSahneye saçına taktığı asma yaprakları ile çıktı
28.07.2019 - 08:34

Sahneye saçına taktığı asma yaprakları ile çıktı

Manken İpek Tanrıyar Evler, Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen festivalde sunuculuk yaptığı sahneye saçına taktığı asma bağ yaprağı ile çıktı.

Sahneye saçına taktığı asma yaprakları ile çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 21.si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. 7 ülkeden folklor ekiplerinin katılığı festivalde sunuculuk yapan manken İpek Tanrıyar Evler, alışılmışın dışında bir saç modeli ile çıktı.

'HEP DOLMA YAPACAK DEĞİLİZ YA'
Bağ yaprağını baş tacı yaparak farklı bir model ortaya çıkaran ünlü manken alkış topladı. Sosyal medya hesabında ‘Hep dolma yapacak değiliz ya’ başlığında paylaşımda bulunan Tanrıyar, “Erbaa’da yaprak festivalinde görevlilerden saçıma takmak için yaprak istedim. Çünkü ülkemiz için önemli bir değer. Buradaki yaprakları dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Bu festivalleri kaynaşmaktan ziyade bunun için gerçekleştiriyoruz. Onun için bu özenle yetiştirilen yaprakları da ben gururla başımın tacı ederim diye düşündüm. Onlara saçıma takarak sahneye çıktım” dedi.

Erbaa ilçesinde 5 yıl öncede düzenlenen festivalde sunuculuk yapan Tanrıyar, üzüm bağlarında çalışan kadınlarla yaprak toplayarak topraktan dolma sarmayı denemişti. (İHA)

Manavgat'ta Aleyna Tilki rüzgarıAntalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23'üncüsü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde konser veren Aleyna Tilki, Eskiden 1 tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'a döndü

İstanbul'a döndü

Unutulmaz konser

Unutulmaz konser

Kardeşlik için söylediler

Kardeşlik için söylediler

Ekrana çıkmak istiyor

Ekrana çıkmak istiyor

Sıradaki Haber