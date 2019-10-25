MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde‘Şahsiyetleri oturmadı’
25.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

‘Şahsiyetleri oturmadı’

Yeni nesil oyuncuları beğenmediğini söyleyen Hülya Avşar, “Bizim zamanımızdakiler dizilerde daha etken. Yeni oyuncular henüz şahsiyetlerini oturtamadı” dedi

‘Şahsiyetleri oturmadı’

Hülya Avşar, reklam yüzü olduğu Bambi Yatak’ın Masko Mobilyacılar Sitesi’nde gerçekleşen 300’üncü mağazasının açılışına katıldı. Eski jenerasyon oyuncuları, şimdikilere göre daha çok beğendiğini söyleyen sanatçı, “Bizim zamanımızdakiler, dizilerde daha etkili... Yeniler henüz şahsiyetlerini oturtamadı. Biraz daha zamanları var” diye konuştu.
Kızı Zehra Çilingiroğlu’nun Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla birlikte olmasına Avşar, “Her şey bilgim dahilinde... Bizden alacağını aldı. Ona sonuna kadar güveniyorum. Ne yaparsa yapsın arkasındayım. Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Kaya’yla (Çilingiroğlu) birlikte hareket ediyoruz. Çok aklı başında bir kız oldu” dedi.

İbrahim Kalın: "Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel akım

En güzel akım

Artık acı çekmiyor

Artık acı çekmiyor

İntikam alacak

İntikam alacak

‘Evde pasaklıyım’

‘Evde pasaklıyım’

Sıradaki Haber