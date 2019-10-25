‘Şahsiyetleri oturmadı’

Hülya Avşar, reklam yüzü olduğu Bambi Yatak’ın Masko Mobilyacılar Sitesi’nde gerçekleşen 300’üncü mağazasının açılışına katıldı. Eski jenerasyon oyuncuları, şimdikilere göre daha çok beğendiğini söyleyen sanatçı, “Bizim zamanımızdakiler, dizilerde daha etkili... Yeniler henüz şahsiyetlerini oturtamadı. Biraz daha zamanları var” diye konuştu.

Kızı Zehra Çilingiroğlu’nun Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla birlikte olmasına Avşar, “Her şey bilgim dahilinde... Bizden alacağını aldı. Ona sonuna kadar güveniyorum. Ne yaparsa yapsın arkasındayım. Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Kaya’yla (Çilingiroğlu) birlikte hareket ediyoruz. Çok aklı başında bir kız oldu” dedi.