Sanatıyla yaşıyor

2012 yılında 48 yaşındayken hayatını kaybeden Whitney Houston’ın hologram turnesi ‘An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour’un tarihleri açıklandı. Ocak 2020’de Meksika’dan başlayacak turne, Kuzey Amerika ve Avrupa’da devam edecek. ‘I Will Always Love You’, ‘Higher Love’ ve ‘I Want To Dance With Somebody’ gibi hitlere imza atan sanatçı, ölümünden yedi yıl sonra yeniden sevenlerinin karşısına çıkmış olacak.