‘Sarışın olacağım’ diye seti bıraktı, kuaföre gitti!

'Mavi Boncuk'un klibinde koyu renk saçları ile tanıdığımız Deniz Gençay'ın, 'Saymadım Kaç Yıl Oldu' klibinin çekiminde "Sarışın olmak istiyorum" diyerek seti yarıda bırakıp kuaföre gittiği öğrenildi. Ardından ünlü yönetmenin gönlünü alan şarkıcı, klibin başında koyu kumral saçlıyken finali sarışın olarak yaptı.

Yönetmen Erkan Nas, sosyal medyada, "Dün sarışın olacağım' deyip seti yarıda bıraktı, bugün sarışın olmuş geldi. Gönlümü de bir hayli aldı" diye yeni bir paylaşım yaptı.