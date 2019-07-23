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HaberlerCadde‘Sarışın olacağım’ diye seti bıraktı, kuaföre gitti!
23.07.2019 - 09:19

‘Sarışın olacağım’ diye seti bıraktı, kuaföre gitti!

Yönetmen Erkan Nas, iki gün önce sosyal medyada yaptığı "Nerede görülmüş set yarıda bırakılıp sarışın olacağım diye tutturmak. Bu kadın çılgın' paylaşımıyla dikkat çekti. 'Kim bu kadın?' yorumları yapılırken, bu kişinin nisan ayında 'Mavi Boncuk' ve 'Saymadım Kaç Yıl Oldu' single çalışması ile müzikseverlerle buluşan Deniz Gençay olduğu anlaşıldı.

‘Sarışın olacağım’ diye seti bıraktı, kuaföre gitti!

'Mavi Boncuk'un klibinde koyu renk saçları ile tanıdığımız Deniz Gençay'ın, 'Saymadım Kaç Yıl Oldu' klibinin çekiminde "Sarışın olmak istiyorum" diyerek seti yarıda bırakıp kuaföre gittiği öğrenildi. Ardından ünlü yönetmenin gönlünü alan şarkıcı, klibin başında koyu kumral saçlıyken finali sarışın olarak yaptı.

Yönetmen Erkan Nas, sosyal medyada, "Dün sarışın olacağım' deyip seti yarıda bıraktı, bugün sarışın olmuş geldi. Gönlümü de bir hayli aldı" diye yeni bir paylaşım yaptı.

Mahalle arasında ortaya çıkan 3 metrelik su yılanı dereye bırakıldıZonguldak'ta bir cami yakınında kuyruğunun üzerinden otomobil geçen 3 metre uzunluğundaki su yılanı korkuya neden oldu. Yılan mahalle muhtarı tarafından sopayla dereye bırakıldı.
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