Şebnem Schaefer 3 farklı tiyatro oyunuyla sahnede

Akşam üzeri dostlarıyla bir restoranda buluşan Şebnem Schaefer, restoran çıkışında objektiflere poz verdi.

Müjdat Gezen'in yeni müzikal oyunu 'Eğlence Dünyası'yla sahnede olmaya devam edeceğini dile getiren Schaefer, "Bu sezon 3 tane farklı tiyatro oyunuyla sahnedeyim. Buraya provadan çıkıp geldim. Benim için zorlayıcı ve keyifli bir süreç oyunculuk" sözleriyle, sahnede olmayı sevdiğini söyledi.