Seda Sayan'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekti

Seda Sayan 7 ay önce Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Önceki akşam KKTC’de konser veren 56 yaşındaki şarkıcının yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

BOTOKS VE DOLGULARI YENİLETTİ

Yaptırdığı estetikleri hiçbir zaman gizlemeyen Seda Sayan’ın, botoks ve dolgularını yenilettiği iddia edildi.

CİLT ALTI İPİ YERLEŞTİRİLMİŞTİ

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Seda Sayan'a saç diplerinden çene altına kadar, 2'şer adet cilt altı ipi yerleştirilmişti. O anları Seda Sayan takipçileriyle paylaşmıştı.