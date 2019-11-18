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18.11.2019 - 11:26 |

Seda Sayan'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekti

Yedi ay önce yüzünü gerdiren 56 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan'ın yeniden estetik yaptırdığı konuşuluyor.

Seda Sayan'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekti

Seda Sayan 7 ay önce Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Önceki akşam KKTC’de konser veren 56 yaşındaki şarkıcının yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

BOTOKS VE DOLGULARI YENİLETTİ
Yaptırdığı estetikleri hiçbir zaman gizlemeyen Seda Sayan’ın, botoks ve dolgularını yenilettiği iddia edildi.

CİLT ALTI İPİ YERLEŞTİRİLMİŞTİ
'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Seda Sayan'a saç diplerinden çene altına kadar, 2'şer adet cilt altı ipi yerleştirilmişti. O anları Seda Sayan takipçileriyle paylaşmıştı.

Seda Sayanın yüzündeki değişiklik dikkat çekti

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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