22.11.2019 - 13:38 |
Selen Görgüzel: Çok güzel tepkiler aldım
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Zorlu Alılveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Son dönemlerde yaptığı single parçalarıyla dikkat çeken Selen Görgüzel, "Bu sene yılbaşında Etiler’de bir mekanda sahne alacağım. Biraz önce menajerimle toplantıdan çıktık. Erkin Koray’a ait 'Gönül Salıncağı' adlı parçayı önceki gün piyasaya çıkartım. Eşim Hamdi Alkan’ın da ilk klip çekimi oldu. Çok güzel tepkiler aldım, arayan soran dostlarıma teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de memnun kalmıştır" dedi.
DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.