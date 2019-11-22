Selen Görgüzel: Çok güzel tepkiler aldım

Son dönemlerde yaptığı single parçalarıyla dikkat çeken Selen Görgüzel, "Bu sene yılbaşında Etiler’de bir mekanda sahne alacağım. Biraz önce menajerimle toplantıdan çıktık. Erkin Koray’a ait 'Gönül Salıncağı' adlı parçayı önceki gün piyasaya çıkartım. Eşim Hamdi Alkan’ın da ilk klip çekimi oldu. Çok güzel tepkiler aldım, arayan soran dostlarıma teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de memnun kalmıştır" dedi.