Lise öğrencisi olan Başak Çalık, "Adana’da hayatına devam ediyor. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ailem de beni destekliyor. Okulun en popüler öğrencisiyim. Şöhret beni değiştirmez çünkü tanınmış olmanın ne demek olduğunu biliyorum.” dedi.

“Aleyna Tilki’nin genç yaşta şarkı çıkarması seni etkiledi mi?” sorusuna Başak Çalık, "Birçok şarkıcıyı takip ediyorum. Genellikle Selena Gomez’e benzetiliyorum. Aleyna benden yaş olarak büyük" karşılığını verdi. Yasemin Şefik’in “Aleyna artık yaşlandı mı yani?” yorumuna gülen genç şarkıcı, “Benim daha çok yolum var. Bu ilk şarkıydı. Daha çok şarkıyla kendimi göstereceğim" ifadelerini kullandı.