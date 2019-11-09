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09.11.2019 - 17:54 |

Selin Ciğerci'nin annelik planı

Geçtiğimiz ay futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Evliliğine dair soruları yanıtlayan Selin Ciğerci, annelik planını açıkladı.

Selin Ciğerci'nin annelik planı

Annelik sorusuna yanıt veren Selin Ciğerci, 'Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabii ki yok. Gökhan’ın baba olmasını istediğim için; hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama yurt dışında olabiliyor diye duydum. Taşıyıcı anne diye bir şey varmış. Ya öyle ya da evlatlık. Devlet verir mi, şartlar uygun olur mu olmaz mı... Bir çocuğum olsun onunla beraber ben de oyuncakçıya gideyim, benden çikolata istesin, 'bugün çok yedin olmaz' diyeyim' açıklamasında bulundu.

9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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