Serenay Aktaş: Bu duyguyu yaşamayalı o kadar oldu ki!

Futbol ile ne zaman tanıştınız?

- Aslında ilk olarak Galatasaray sayesinde tanıştım. Küçükken babamın omzunda maçlara gidermişim. Ben neredeyse pür dikkat maç izlerken, abim uyurmuş. Daha sonra sokağa çıkıp oynayabildiğim yaşlarda da futbol oynamaya başladım. Sokak araları, mahalle maçları derken kadın futbol takımları olduğunu öğrendim ve 14 yaşımda lisanslı olarak futbol oynamaya başladım. Oyunculuk kariyerim ilerlerken, 2014’te artık işime engel olmaya başladığı için futbolu bıraktım. Umarım Türkiye’de kadın futbolu profesyonel olur ve emek veren bütün hemcinslerim emeklerinin karşılığını alır.

İyi bir oyuncu olmak istiyorsunuz, bunun için neler yapıyorsunuz?

- Evet, iyi bir oyuncu olmaya çalışıyorum. 2011 yılında, kamera karşısına geçtiğimden beri içimde beliren sonsuz istek ve mesleğe ait olma hissi çabamı güçlendirdi. Ben de bir yola çıktığımın farkına vararak kendime sürekli bir şeyler katmam gerektiğini biliyordum. İlk olarak işin mutfağında başladım. Set ortamına her girdiğimde en ufak detayları, çalıştığım tecrübeli insanları gözlemlemeye çalıştım. Daha sonrasında da ilk fırsatta kamera önü oyunculuk eğitimi aldım. Şu an eğitim almaya devam ediyorum. Ama şunu da biliyorum ki bu mesleği yaptığım sürece öğrenmem gereken şeyler bitmeyecek, kendimi her zaman bir öncekinden daha da çok geliştirmem gerektiğini düşünüyorum.

"ABUR CUBUR ŞÖLENİNE ‘HAYIR’ DİYEMİYORUM"

Hayranlarınız sizi seksi buluyor, peki siz kendinize bu sıfatı yakıştırıyor musunuz?

- Beni seksi buldukları için teşekkür ediyorum. Aslında benim kendimi sadece bir sıfata ait hissetmem gibi bir durum söz konusu değil. Her gün başka bir sıfat koyabilirim, bir sabah çok güzel hissedip başka bir gün güzel hissetmeyebilirim. Fakat önemli olan kendimi her zaman değerli hissediyor olmam ve herkesin böyle hissetmesini isterim. Bence insan kendini sevip değerli hissettiği zaman etrafındakilere de daha pozitif bakıyor.

Başka sporlarla da ilgili misiniz? Neler yapıyorsunuz?

- Şu an düzenli olarak fitness yapıyorum. Onun dışında maalesef sadece iyi bir izleyici oluyorum.

"BİZİM KADINLARIMIZ İSTERSE YAPAR"

Beslenme şekliniz nasıl? Ara ara kaçamaklar yapıyor musunuz?

- Hafta içi mesai, hafta sonu tatil diyebilirim. Genelde hafta içi besin düzenimi istisnalar dışında bozmuyorum. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum, her şeyden önce beni daha zinde hissettirdiği için yapıyorum bunu. Ama hafta sonu bir fast food, abur cubur şölenine hayır diyemiyorum. Ertesi gün hemen kardiyo yaparsam da içim çok rahat ediyor.

Güzellik ritüelleriniz var mı?

- Aslında çok fazla ritüelim olduğu söylenemez, haftada bir mutlaka Türk kahvesi peeling’i yapıyorum. 2 veya 3 ayda bir hydrafacial cilt bakımına gidiyorum.

Yurtiçi ya da yurtdışında plan ve projeleriniz var mı?

- Şu an kesin olan hiçbir şey yok... Akışına bıraktım. Yurtdışı için tabii ki hayallerim var. İlk fırsatta eğitimim için gitmek istiyorum.

Günlük hayatta olmazsa olmazlarınız neler?

- Güne hemen iyi bir müzikle başlıyorum. Enerjim genellikle yüksek olur. Ardından filtre kahvemi yapıyorum. Güne böyle başladığım için ilk ikide bunlar var, arkasından kahvaltım ve spor geliyor. Eğer bunları gerçekleştirmezsem gün içinde eksikliklerini hissediyorum.

Olimpiyata gidecek olan kadın sporcularımızla ilgili neler söylemek istersiniz?

- Hepsiyle ayrı ayrı hepimiz gurur duyuyoruz. En iyi şekilde bizleri temsil edeceklerinden şüphem yok. Bizim kadınlarımız isterse yapar!Hepsine can-ı gönülden başarılar diliyorum. Heyecanla takip edeceğim. Kimseye hemen güvenmemem gerektiğini öğrendim

Serenay Aktaş hayatına insanları nasıl sokar? Hemen güvenir mi?

- Bence öyle bir çağdayız ki, eminim kimse kimseye hemen güvenemiyordur. Her geçen gün yeni tecrübeler ediniyoruz. Ben de bu yaşıma kadar edindiğim tecrübelerden, birine karşı tüm iyi niyetimle yaklaşmam gerektiğini ama hemen güvenmemem gerektiğini öğrendim. Hayatıma birini sokarken bir Terazi kadını olarak mantığımı ve duygularımı dengelemeye çalışıyorum. Bence insanın bütünüyle sadece tek bir seçeneğe odaklanması yanlış sonuçlar çıkartabilir.

Âşık olduğunuz zaman nasıl biri oluyorsunuz?

- Bu duyguyu yaşamayalı o kadar oldu ki, hatırlayamıyorum... Genel olarak çok fazla değişim gösterdiğim söylenemez. Tatlı tebessümlerim artıyor, hepsi bu.