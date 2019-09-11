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11.09.2019 - 08:54

Serenay Sarıkaya'ya 1 milyon dolar!

Sina Koloğlu bugünkü köşesinde Serenay Sarıkaya'ya yeni sezon için yapılan çılgın teklifi yazdı.

Serenay Sarıkaya'ya 1 milyon dolar!

İşte Sina Koloğlu'nun yazısından o bölüm:

Netflix, bir bir bizim ‘star’ları kendi dizilerine bağlıyor. ‘Hakan: Muhafız’ın ardından, Beren Saat’e ‘Atiye’ dizisini çekiyor. Ortak özellikleri ‘fantastik Türkiye hikayeleri’... Şimdi bir bomba daha geldi. 700 bin dolar diye haberler çıktı. Sordum, “Daha çık, 1 milyon yazabilirsin” dediler. Söyleyenlerin yalancısıyım. Sarıkaya’ ya teklif edilen para yaklaşık bu... Duyduğum oyuncu, teklifi kabul etmiş. Netflix ‘fantastik Türkiye’ hikayelerini bize rol olarak vermiş gibi görülüyor!

11 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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