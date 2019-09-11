Serenay Sarıkaya'ya 1 milyon dolar!

İşte Sina Koloğlu'nun yazısından o bölüm:

Netflix, bir bir bizim ‘star’ları kendi dizilerine bağlıyor. ‘Hakan: Muhafız’ın ardından, Beren Saat’e ‘Atiye’ dizisini çekiyor. Ortak özellikleri ‘fantastik Türkiye hikayeleri’... Şimdi bir bomba daha geldi. 700 bin dolar diye haberler çıktı. Sordum, “Daha çık, 1 milyon yazabilirsin” dediler. Söyleyenlerin yalancısıyım. Sarıkaya’ ya teklif edilen para yaklaşık bu... Duyduğum oyuncu, teklifi kabul etmiş. Netflix ‘fantastik Türkiye’ hikayelerini bize rol olarak vermiş gibi görülüyor!