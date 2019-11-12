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12.11.2019 - 07:50 |

Seti şenlendirdiler

147 down sendromlu çocuk, Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Mucize 2 Aşk’ filminde rol aldı. Yönetmen, “Oyuncularımız, onlar sayesinde güzel vakit geçirdi” dedi

Seti şenlendirdiler

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp, yönettiği ve oynadığı ‘Mucize 2 Aşk’ta, 147 down sendromlu çocuk rol aldı. Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar ve Şenay Gürler’in oynadığı proje, engellilere ve öğretmenlere adandı. Kırmızıgül, çocuklar sayesinde setin eğlenceli bir ortama dönüştüğünü söyledi.
Türkiye’nin her bölgesinden Sivil Toplum Kuruluşları’yla görüştüklerini söyleyen yönetmen, “En sonunda Ulusal Down Sendromu Derneği’ne ulaştık. Film için kapılarını çaldığımızda, yöneticiler ve aileler canla başla yanımızda oldular. Bütün oyuncularımız, onların sayesinde güzel vakit geçirdi ve çok mutlu oldular” diye konuştu.

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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