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13.09.2019 - 12:10 |

'Setleri bırakmadım, ikizlerin biraz daha büyümesini bekliyorum'

Oyuncu Sinem Öztürk, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

'Setleri bırakmadım, ikizlerin biraz daha büyümesini bekliyorum'

Öğle saatlerinde geldiği AVM’de ailecek yemek yiyen Sinem Öztürk, daha sonra ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal’i açık alanda gezdirdi.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Öztürk, "Setleri bırakmadım, sadece çocuklarımın biraz daha büyümesini bekliyorum. Henüz 6 aylıklar, bu halde yalnız bırakamam. Şimdilik sadece kendi markamla ilgileniyorum" dedi.

13 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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