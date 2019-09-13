'Setleri bırakmadım, ikizlerin biraz daha büyümesini bekliyorum'

Öğle saatlerinde geldiği AVM’de ailecek yemek yiyen Sinem Öztürk, daha sonra ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal’i açık alanda gezdirdi.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Öztürk, "Setleri bırakmadım, sadece çocuklarımın biraz daha büyümesini bekliyorum. Henüz 6 aylıklar, bu halde yalnız bırakamam. Şimdilik sadece kendi markamla ilgileniyorum" dedi.