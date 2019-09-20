Sevgi dolu destek

İstabul cemiyet hayatının ünlü simaları, korunma ihtiyacındaki yüzlerce çocuğu, sevgi dolu, sıcak bir aile ortamında hayata kazandıran Koruncuk Vakfı’nın bu yıl açtığı Koruncukköy Urla’ya destek amacıyla buluştu. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Figen Özbek ile Mütevelli Heyet Üyesi Jülide Berkman’ın ev sahipliğinde Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleşen davete, Monik İpekel, Gilman Karadeniz, Roula Habbab, Neslihan Kozanoğlu’nun yanı sıra Nefise Karatay, Emel Yıldırım, Zümrüt Koca, Sema Öztürk, İpek Gümüşoğlu, Zümrüt Koca, Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries de katıldı. Vries’in ilk kez bir defilede yer aldığı etkinliğin sunuculuğunu, Oylum Talu üstlenirken, dünyaca ünlü tasarımcı Zeynep Kartal da performansıyla destek verdi. Davetin geliri; Türkiye’nin dört bir yanında eğitim hakkı risk altında olan veya farklı imkansızlıklardan dolayı eğitim yaşamından uzaklaşma tehlikesi bulunan kız çocuklarının, hak ettikleri koşullarda okumaya devam edebilmeleri ve hayata hazırlanabilmeleri için kullanılacak.