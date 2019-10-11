Sezon trendleri

PINKO, 2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu Soho House’da tanıttı. PINKO Türkiye distribütörü Deniz Caner’in ev sahipliğinde davete, Tuba Ünsal, Gonca Vuslateri, Dila Tarkan, Sedef Gali ve Zeynep Özyılmazel’in de aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Etkinlikte, Rachel Araz’ın koleksiyon satın almasından seçtiği, kendi yaşam tarzını yansıtan renkli ve eğlenceli kombinleri de tanıtıldı. Yazar Mirgün Cabas’ın ‘Özgüvenli Olmak’ üzerine yaptığı söyleyişi ise konuklar tarafından büyük beğeni topladı.