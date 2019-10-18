Sezon ürünlerini incelediler

Desa Yönetim Kurulu Üyeleri Burçak-Burak Çelet, markanın sonbahar-kış koleksiyonunu, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki mağazasında tanıttı. Arzu Kunt, Melis Ağazat, Zafer Kozanoğlu ve Özge Argüder’in de aralarında bulunduğu konuklar, canlı müzik eşliğinde düzenlenen mini defileyle, sezon alışverişlerini tamamladı. Dinamik şehir hayatına hitap eden, koyu tonların ağırlıkta olduğu tasarımlar, misafirlerden tam not aldı.