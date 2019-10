Sezonun ruhu saça yansıyor

Schwarzkopf Professional, Essential Looks Koleksiyonu’yla saç trendlerini belirliyor. The Most Hair Design Studio’nun kurucularından kuaför Emrah Demirci, “Bu yıl kadınlar hem iddialı hem çok havalı olacak. Trendler; klasik sevenler için klasiklerin daha keskin çizgilerle yorumlandığı Urbaganza; daha sade, saf, romantikler için sadeliklerini canlandıracak Texture Tension ve lüks kumaşlarda, aksesuarlarla kombinlenmiş, zahmetsiz görünümler için Color Clash… Herkesin istediğini alacağı bir sezon olacak” dedi.