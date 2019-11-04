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04.11.2019 - 12:19 |

Sıla aşka geldi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 7 aydır aşk yaşadığı Hazer Amani ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi şaşırttı.

Sıla aşka geldi

Oyuncu Ahmet Kural'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra geçtiğimiz ocak ayında Hazer Amani ile bir takside uyurken görüntülenen Sıla, ardından ünlü şefle aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri uzun süredir gözlerden uzak devam eden ikiliden Sıla, sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Özel hayatıyla ilgili paylaşım yapmayan şarkıcı, Instagram'da yayınladığı kareye, "Oyun arkadaşım, sevgilim" mesajını yazdı.

Geçtiğimiz haftalarda Hazer Amani, Sıla ile olan fotoğrafını paylaşıp "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim" notunu düşmüştü.

Sıla aşka geldi

Sıla aşka geldi

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