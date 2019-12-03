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03.12.2019 - 13:00 |

Şilan Makal yeni yıl hediyesi baktı

'A Normal' oyunu ile tiyatrodaki ilk deneyimini yaşayan oyuncu Şilan Makal, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı.

Şilan Makal yeni yıl hediyesi baktı

Şilan Makal, sahilde çıktığı gezintinin ardından soluğu alışverişte aldı. Futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı ve arkadaşlarına yeni yıl hediyesi bakan oyuncu, " A Normal gayet güzel gidiyor. Tepkiler çok güzel" dedi.

Şener Özbayraklı ile Artvin'de gerçekleşecek kır düğünü ile dünyaevine gireceği konuşulan Şilan Makal, konuyla ilgili detay vermekten kaçınırken, "Hayırlısı" demekle yetindi.

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