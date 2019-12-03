Şilan Makal yeni yıl hediyesi baktı

Şilan Makal, sahilde çıktığı gezintinin ardından soluğu alışverişte aldı. Futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı ve arkadaşlarına yeni yıl hediyesi bakan oyuncu, " A Normal gayet güzel gidiyor. Tepkiler çok güzel" dedi.

Şener Özbayraklı ile Artvin'de gerçekleşecek kır düğünü ile dünyaevine gireceği konuşulan Şilan Makal, konuyla ilgili detay vermekten kaçınırken, "Hayırlısı" demekle yetindi.