Orijinal adı ‘O Gusto das Margaritas’... Netflix’te ‘Bitter Daisies’ adıyla gösterilen bir polisiye ve Galiçya dizisi... Özelliği, ‘polisiye dizilerin’ memleketinde (İngiltere ve İrlanda) en çok izlenen 10 yabancı yapımdan biri olması. Galiçya TV ve Meksika şirketi Comarex’in ortak projesi... Yapımcıları, “Nasıl oldu da bir Galiçya dizisi Netflix’te yayınlandı da ulusal kanalda olmadı, sektörün oturup, düşünmesi lazım” demiş.

Daha önce kapısını çaldıkları ise, ‘Galiçya dizisi’ diye umursamamış. Küçük bir bütçeyle çekilmiş. Bu durum, bizim için de geçerli. Örnek, TRT 1’in ‘Halka’ dizisi oldu. Bu proje, özel bir kanalda yayınlansa, bir sezonu göremezdi. Son dönem ülkemizde ‘açık kanalda ekrana gelen’ en kaliteli işti! Gerilim yapımıydı ve farklıydı. TRT bile “Yurt dışına satacağız” diye yayından kaldırdı!

Telenovela Türkiye

Bizde bu sezon ekranda yer alan dizilerin hepsi ‘Latin Amerika telenovela piyasası’ için çekilmiştir, nokta! “İzleyici bunu istiyor” karşılığı, SES dedikleri ‘Sosyo Ekonomik Statü’nün altında yatmaktadır.

İzleyicinin yüzde kaçı zengin!

AB Grubu, resmi tanımlaması; ‘toplum içinde eğitim kültür mesleki statü ve ekonomik durumu olarak en yüksek sınıf’... Tabii azınlıkta oluyor. Onlar kaliteli projeler izliyor ve ekranda sunulanlardan hazzetmiyor. 2018 SES Dağılımı’ndaki oranları yüzde 15.35... Biraz orta ve daha

alt sınıf mı desek (!), onların durumu şöyle:

C1 (yüzde 25.18), C2 (yüzde 34.09)...

En fakiri DE (yüzde 25.38). Zenginler, ekrandaki yapımlardan mutlu olmayan

AB kitlesi ne yapıyor? Netflix’e abone

olup, ‘kaliteli dizileri’ izliyor.

Diğer gruplarda olup da, “Ekran beni açmıyor” diyenlerin şansı yok, abone parası bulmak mümkün olamayınca, çekirdek çitlerken, ‘ne varsa’ ona takılıyor. Yani böyle mi durum? AB Grubu dışındaki bütün gruplar toplu olarak, ekrana getirilen bu sezon dizilerinden tatmin mi oluyor? Paralı platformlarda yayınlanan projeleri merak etmiyor mu ya da ‘korsan’ olarak yabancı dizileri izlemiyor mu? Zaten reytinglerin bu hali, sektörü tatmin ediyor mu bilemem! Galiçya dizisinin yapımcısının sorduğu, aynen bizim için de geçerli.

Emmy ödülünü alan Haluk Bilginer ve ‘Şahsiyet’, başlangıç olur belki açık kanallar için!