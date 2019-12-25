Özel televizyon tarihimizin önemli dizileri vardır. Bunlar, izleyici üzerindeki etkileri ve uzun yayın süreleriyle anılır. Bu anlamda en iyi örnek ‘Arka Sokaklar’dır. 537’nci bölüme ulaşmıştır.

2006 ‘da yayına başlamıştır. ‘Kurtlar Vadisi’,

‘Asmalı Konak’ ve ‘Bizimkiler’, hemen bir çırpıda unutulmayacaklar arasında sayılabilirler, süre ve etki anlamında...

Bir proje daha var şimdiden unutulmazlar arasına çoktan girdi; ‘Çukur’... Bu, üçüncü yılı. Aldığı cezalarla bir yapım için rekora ulaşmış diyebiliriz. Hanesinde yedi ceza var. Para cezası ve iki program durdurma... Bugüne kadar son ceza hariç, 1 milyon 950 bin TL... Son ceza taplamı 450 bin TL civarında bilgisi geldi. Daha ne olsun! Hem ceza alan hem çok izlenen hem de en çok şikayet edilen ve de ‘bakanı bile rahatsız eden’ proje olarak tarihe geçti bile...

İki ay önce cezalandırılmıştı

Daha yeni bir para cezası daha verildi. İki ay önce cezalandırılmıştı, sonra bir daha... Bu gidişle dizi yayınlandığı süre içinde bu gidişat devam edecek gibi görülüyor.

Dizinin İdris Koçovalı’sı Ercan Kesal:

“Projedeki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti, tek sıkıntı ‘Çukur’daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?” dedi. İster istemez soruluyor bu, şiddet sadece ‘Çukur’da mı mevcut? RTÜK cephesinden gelen bilgiler, “Tabii ki değil” diyor.

“Siyasi etki var mı?” sorusuna, “Eh oluyor” gelen diğer bir cevap. Peki son para cezasında RTÜK üyeleri farklı düşünmüş mü? Gelen bilgi, ‘oy birliği’yle bu karar alınmış.

İlki ne zaman verildi?

Sena ile Yamaç’ın Paris’te tanışmalarıyla ve o çok konuşulan sevişme sahnesiyle ilk ceza başlar. ‘Alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahneleri’ olduğu, söylenen gerekçe! O gün bugündür, o sahne senin, bu benim, ceza kesildi. Hatta “İlk 40 dakika, olumsuz görüntü oluştaracak sahneleri yayınlamıyoruz” dedikleri halde, cezalar gelmeye devam ediyor.

Peki biter mi?

Ceza, yapımı bitirir mi? RTÜK’ten bilgiler, “Cezalar diziyi bitirmez. İzleyici artıyor.” Yani bir yanda ceza, diğer yanda şikayet, eşittir artan izleyici!