İclal Aydın, ‘Çok satan romanlar’ listesindedir her daim... Kanal D, bu listenin başında yer alan ‘Üç Kız Kardeş’ romanının dizisini çekmeye karar verdi. Sektörün tartışmasız en usta isimlerinden Mahinur Ergun, senaryoyu yazıyor. Yapımcılar ise Ahmet Kayimtu ve Fırat Parlak... Henüz yazım aşamasında... Yazarın da, “Bir dizi projesi olarak yazdım. Dolayısıyla hikaye hazırdı” dediği bir yapım...

‘Hizmetçiler’

Kanal D’nin bir başka projesi daha var... ‘Polvo de Estrallas’ orijinal adı, bir Meksika ‘telenovela’sı... Yerli hali ‘Hizmetçiler’ olmuştu. Fabrika Yapım-Avşar Film ortak projesi... Bize uyarlanmış halini, Makbule Kosif yazıyor. En son ‘Kalp Atışı’ ve ‘Kiraz Mevsimi’nin yazar ekibindeydi. Dizi, ocak ayında ekranda olacak. Kanal D, ‘az ama öz yapım’ düşüncesiyle hareket ediyor.

BİR JAPON yapımı DAHA...

Faruk Bayhan ile Fatih Aksoy ortaklığı MF Yapım, ‘uyarlama uzmanı’ olarak bilinir. Özellikle Kore ve Japon işleri, orijinallerinden daha çok tuttu. Bunu, Japon Nippon Television Network yetkilileri de söylüyor. Cannes’da düzenlenen televizyon fuarı MIPCOM’da Nippon ile MF Yapım, yeni bir dizinin ‘uyarlama’ anlaşmasını yaptı. ‘Abondoned’ (Japonya’da ‘Yarın Annen Burada Olacak’ diye gösterilmiş) bizde ‘Sahipsizler’ diye oynarsa, şaşırmamalı. Yapım, aileleri tarafından terk edilmiş çocukların hikayesini anlatıyor. Yetim dizisi...

“Nippon, reklamını bizim yerli Nippon uyarlamalarından yapıyor” dersek, yanlış olmaz. Uyarlama diziler, uluslararası piyasada iş yaptı. ‘Anne’, (Mother)

40, ‘Kadın’ (Woman) 30 ülkeye satıldı. ‘Kızım’ da son fuarda en çok ilgi gören projelerdendi. Son olarak, ‘OASIS’ uyarlama hakkı alındı. Bu proje Aksoy’un zulasında bekliyor. Bu sezon olmayacak. Senaryo çalışma aşamasında, önümüzdeki eylüle hazır olabilir.

‘DR. HOUSE’ KASIMDA

Kanal D’den bir uyarı geldi; “Hekimoğlu dizisi kasımda başlıyor” diye... ‘Dr. House’ uyarlaması yapım, önümüzdeki ay yayında olacak, düzeltirim.