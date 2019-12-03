Yurt dışına dizi satışının ilk sinyallerinden biri ‘Gümüş’tü. Çünkü, ‘Deli Yürek ilk satılan dizi’ iddiası da var. Arap dünyasının en etkili kanalı MBC de, bu satışların ilk fitilini ateşleyen kanal olmuştu. Nereden nereye...

Geçtiğimiz günlerde basında bir haber vardı. Mısır’da Memlükler’in son günlerini ve 16’ncı yüzyılda Osmanlı’nın kontrolüne geçişini anlatan dizi, ‘Osmanlı’nın vahşetini dile getirecek’ mesajıyla, piyasaya sürülmüştü. ‘Kingdom of Fire’ (Mamalic al Dar) Türkçesi ‘Ateş Krallıkları’, 14 bölümlük bir proje... Netflix’te de yayında olacağı yazıldı. MBC kanallarında (MBC Irak ve Mısır) ekranda... 17 Aralık’ta Suudi Arabistan’da da izleyiciyle buluşacak. Ama öte yandan MBC’nin Türk dizilerine ambargo koyması demek, bu pazarda bizim yapımların bitmesi anlamına geliyor. Sadece Arap pazarı değil, başka ülkelerde de tehlike çanları

çalmaya başladı.

Peki Güney Amerika?

Türk dizisi satışı yapan bir şirketin yetkilisiyle görüştüm. “Önümüzdeki yıllarda bu söylediklerim konuşulacak” diyor. Peki neler söyledi? “Arap pazarı bitme noktasına geldi, 50 saati zor buluyoruz diyebilirim. Lübnan’a satıyorduk. Orada da durum karışık ve ekonomik sorun var. Asıl şu an söylenmeyen bir tehlike, bizi Latin Amerika’da bekliyor. Oradaki ülkelerde ekonomik sıkıntı had safhada... Mesela Şili önemli bir pazar. Artık oraya da satamamaya başladık. Ülke sokak gösterileriyle karışık. 2020 ile 2022 arasında konuşacağımız konu bu olacak” diyor.

Peki ya Türki Cumhuriyetler?

Durum vahim...

Azerbaycan’ın Türk dizi yasağı devam ediyor. “Kendi projemizi yapacağız” diyerek, yola çıktıkları bir yasak özetle! Özbekistan almaya çalışıyor ama ödemede sıkıntılı.

Kırgızistan’da Türk yapımları kaçak izleniyor.

Her ülke, kendini düşünüyor

MBC, bizim yapımları yasakladı ve gerekçe olarak, “Kendi dizimizi çekeceğiz” dedi. Yüksek bütçeli Arap projeleri hazırlanıyor. ‘Telenovela’ piyasasını bize kaptıran Brezilya ve Arjantin de duruma uyandı. Stüdyo projelerini bıraktı ve bizim gibi dış mekanlara yöneldi. Yavaş yavaş piyasayı tekrar tekeline alma hamlelerinde...

Yani uzun vadede, Türk dizilerinin bu önderliği bitebilir. Şimdiden ne yapacağına karar vermek zorunda... Cicim yılları geçer, gider!