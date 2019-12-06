Macaristan, Mayıs 2020’de Rotterdam’ da yapılacak ‘Eurovision’a katılmayacak. Macaristan devlet televizyonu MTVA, bu konuda bir açıklama yapmadı. Ama ülkenin yazılı basınında yer alan haberlere göre, yarışmanın ‘fazla gay’ bulunması, katılmama nedeni... Macaristan, bugüne kadar 19 defa bu yarışmaya katıldı ve bunların dokuzu, Viktor Orbán döneminde oldu. Devlet televizyonu, “Siz boşverin ‘Eurovision’u” diyerek, ülkenin popüler müziğine daha büyük katkı yapacağına inadığı ‘kendi eurovision’ yarışmasını düzenleme kararı almış. Ülkede ‘aşırı sağ’ etkisi, kendini göstermiş oldu.

TRUMP 13 KERE bu KANALA ÇIKTI!

Başkan Donald Trump, tweet atmayı ve ekrana çıkmayı çok seviyor. Tabii ‘onu seven’ kanallara... Peki hangileri onu seviyor? Fox News... Orada başkanı eleştirmek yok. Trump onun için sürekli boy gösteriyor. Peki etkisi var mı? Geçtiğimiz kasım ayında 17 yılını dolduran bu kanal, ‘en muhafazakâr ve en çok izlenen haber kanalı’ olma özelliğini devam ettiriyor. Gecelerin vazgeçilmez ismi Sean Hannity bu sene içinde tam 13 kez başkanı ekrana çıkarmış. Bu rakam, ABC, CBS, NBC, CNN ve MSNBC toplamından daha fazla ediyormuş!

ÇİN’DE DEVLET VE PROGRAMLAR...

Çin ekranında dramalar çoğunlukta... Peki hangi olaydan beri? Çin yöneticilerinin ünlülerin yer aldığı ‘eğlendirici ve oyalayıcı’ yapımlar için, “Yeter artık” diyerek, yasak getirmesinden sonra... Ne zaman? Geçtiğimiz yıl... (Kaynak: Television Business International)... Bu örneklerden yola çıkarsak, “Ekranın ideolojik hali, her daim tüm gücüyle devam ediyor” diyebiliriz. Her ülke için geçerlidir böyle örnekler!