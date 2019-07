FESTİVAL DEDİKODULARI

Samsun, Kuşadası ve İstanbul Milyonfest’lerine katıldık (Bulutsuzluk Özlemi). Etkinliklerin bir de dedikoduları olur. Konserler öncesi gruplar bir araya gelir, dostluklar tazelenir. ‘Ne var ne yok?’lar konuşulur. Mesela Tarkan meselesi gündeme geldi. Tarkan, ameliyat oldu. Hayli zor bir operasyon geçirdi. Ses tellerini ilgilendiren bir durum. Sanatçının ‘Acaba ya şarkı söyleyemezsem?’ bunalımına girdiğini öne süren haberler çıktı. Tarkan’ın bir başka soru işareti ise eylülde vereceği dokuz konserlik bir seri var Harbiye Açıkhava’da... Duyduğum, olup olmayacağı belli değil... Her şeyden önce, önemli olan sağlık. Tarkan’ın durumunu anlamak lazım.





Konser sayısı azalır mı?

Teoman, müziğe ara verdi. Sonra tekrar başladı. Ve yoğun bir konser temposuna girdi. Milyonfest kapsamındaki konserlerin lokomotif ismi... Kulağıma gelen Teoman, seneye konser sayısını azaltmayı düşünüyormuş. Kendisi fazla konuşmayan ve sahne ortamlarında tek başına kalmayı tercih eden bir isim. Yoğun konserler bu durumun artmasına neden oluyor. Yani bu tarz ortamları sanatçının pek sevdiğini söyleyemeyiz. Bu durumda da, ‘Biraz ara verelim dinlenelim’ düşüncesi ön plana çıkıyor anladığım.







MilyonFest yurt dışında

MilyonFest, her biri kendi içinde bir büyük organizasyon... Çalışan kişi sayısını bilmek zor. Aynı anda yeri geliyor üç sahne hazırlanıyor. Her birinin alt yapısı, sanatçıların ağırlanması ve çevre düzeni ayrı. Müzik seçimi vs... eleştirilebilir, o ayrı mesele. Ama gördüğüm, öyle kolay kolay yapılacak işler değil. Duyduğum ise, şimdi yurt dışı ayağı yapılacak. İlk aşamada, Almanya düşünülüyor. Bana gelen bilgiye göre, şehir bile belirlendi. Önce duruma bakılacak, sonra başka ülke ve şehirler de olabilir.