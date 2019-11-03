Hayret ettik

‘Afilli Aşk’ta Kerem, “Anasını satayım” dedi. Ev ahalisi şaşırdı, “Aaa ‘bip’lemediler!” dedi. Buzlama ve ‘bip’lemeye alışmak! Aman RTÜK şimdi ceza belgeseli koyar mı?









Sevgi Soysal ve Füruzan



‘Kurşun’ dizisinde 70’li yılların savcısı Orhan, “Sana bir şey vermek istiyorum” diyor Leyla’ya... Bir kitap ‘Tante Rosa’, yazar Sevgi Sabuncu (Sevgi Soysal). “Sevgi adında genç bir yazar. Bana seni hatırlattı. Dobra, cesur, iyi yürekli” diyerek bitiyor cümlesi. ‘Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu’nu okuduğumda lise son sınıftaydım. Savcı Orhan’ın söyledikleri gibi cesur ve dobra bir kadın hayali vardı okurken... Dizide bir kitap daha geçti Füruzan’ın ‘47’liler’ romanı, not almışım. Lise yıllarımın evdeki kütüphanede, Sevgi Soysal’la paylaşıyorlardı kitaplığı. Birgün bu eserler da güzel televizyon dizileri olabilir mi?









Resmi olarak...

‘Sevgili Geçmiş’te Azra ile İpek arasında geçen konuşma... Düğün hazırlıkları devam ederken İpek, Azra’ya evi gezdiriyor. “Çok güzel, şahaneymiş” diyor Azra. “Yani aslında resmi olarak, bu gece evim olacak” gelen yanıt. Zengin beylerle evlenen kadınların, genelde tepkisi böyle oluyor anlaşılan... Evlilik, bir nevi anlaşma dedikleri!



Milletin vekili ne yapar?



CNN TÜRK’te bir an... Başak Şengül’ün moderatörlüğünde konuklar tartışıyor. Milletvekili Ömer Serdar, samimi bir açıklama yapıyor; “Ben polemik yapmasını severim. Ben milletvekiliyim. Bu işi de çok yaptım. Yani polemiğe gelince, burada konuşuruz seninle (Gamze Pamuk Ateşli’ye söylüyor). Ekran başında olan insanlara bir katkısı yok.” Konu Trump’ın tartışılan mektubu... Milletvekilinin özelliklerini anlatması açısından bilgilendirici bir bölüm oldu! İyi polemik yapmıyorsan, vekil olmak zor!