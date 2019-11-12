Kanal D’de ekrana gelen ‘Çok Güzel Hareketler 2’de, ön konuşma yaptı Yılmaz Erdoğan... “Komedi biraz, sonucu eğlenceye bağlandığı için eğlenceyle karıştırılan bir şeydir. Bu işlerin ustası bir abimin seminerine gitmiştim. ’Komedi, neyin komik olduğuyla ya da, gülünçle ilgili değildir. Sizin neyin asabınızı bozduğuyla ilgilidir. En büyük malzeme, bu yolunda gitmeyen işlerle ilgili öfkemizdir. Ama oradan tatsızlık çıkarmak değil, sorunlarla birlikte yaşamayı daha kolaylaştırmak için, sert ve tatsız şeyleri yumuşatmak içindir’ diye anlatmıştı.”

Demek komedi, bir nevi yumuşatıcı oluyor. Ya da, pilav üstü az muhalefet...

Ülkeden ülkeye...

Yukarıda yazdığım sözleri not almışım, bir hafta önceki cümleleriydi.Geçtiğimiz pazar yayınlanan ‘Çok Güzel Hareketler 2’de ise kendisi, ekran başındakilere bir komedyeni önerdi. “Yıllar önce ülkemize gelen bir komedyen vardı. Maz Jobrani diyeİran kökenli, Amerikalı biri... Kendisini tavsiye ederim, izleyin, çok başarılı bir arkadaştır” dedi.

İğneli hiciv yapıyor

Ben de merak edip izledim Netflix’te yayınlanan ‘Immigrant’ adlı stand-up gösterisini... Özetle, insanı etkisialanına alıyor. Erdoğan’ın da bahsettiği

gibi ‘Yolunda gitmeyen şeyler’le güldürüyor. Hiciv bir hayli iğneli... Hani düşündüm de bizim ekranlarda bu tarz bir şey olabilir mi diye? Biraz zor gibi geldi!