KOMŞU DİZİYE MİSAFİR OLDU

Ev ahalisi görünce şaşırdı. Yayınlanan son bölüm fragmanında ‘Mucize Doktor’daki Ali Vefa birden ‘Kadın’ dizisinde belirdi. Nisan ile Doruk konuşurken, Nisan kardeşinde tuhaflıklar seziyor. Nisan durumu annesine aktarırken Bahar, Doruk’u alıp hastaneye koşuyor. Oğlu için endişelenen Bahar’ın yanında ise, ‘Mucize Doktor’ Ali çıkıyor. Satırları yazdığımda dizideki olayların nasıl geliştiğini izlemiş olacaksanız. ‘Kadın’ MedYapım, ‘Mucize Doktor’ ise MF yapım işleri. Her iki yapım şirketi ortak. Bir nevi, projeleri merak uyandırmak ‘reyting’ artırmak için yapılan küçük ‘hoşluklar’ bunlar. Peki böyle ‘komşuluk’ ilişkileri olan diziler var mıydı?

Ulusoy da görünmüştü

MedYapım bu konunun uzmanı... ‘Adını Feriha Koydum’ dizisi yılları... Çağatay Ulusoy’un ilk projeleri ve ortalık yıkılıyor ‘Emir’ diye... Yapım şirketi iyi bir reklam fırsatı olarak görmüş ve Emir’i iddialı dizisi ‘Eve Düşen Yıldırım’ın ikinci bölümüne konuk oyuncu olarak yerleştirmişti. Peki hangi sahne? Sait (Mehmetcan Mincinözlü) okulda arkadaşlarıyla merdivenden iniyor. Sait karşısında arkadaşlarından sakladığı sevgilisi Pınar’ı (Buket Dereoğlu) görüyor. O sırada işte Ulusoy birden yanlarında bitiyor. “Ne yapıyorsun? Bu akşam yeni bir kulüp açılmış oradayız gelsene...” diyor Sait’e, Emir... Bu sahne epey konuşulmuş, magazinin baş köşelerinde yerini almış o yıllar.

Tehlike çanları ‘Kurşun’ için

Hemen belirteyim, şu sıralar ekranda ev ahalisinin izlediği üç diziden biri ‘Kurşun’... Son bölümde, ‘Hemen aşk olayına girdiler’ diye bir tepki geldi. Bir savcı adalet sistemindeki yamukluklara tepkili filan... Hani ağır bir konu. Birden gazeteci hanım kardeşimizle sıkı fıkı oluyor. Aşk dizisine acele bir dönme hali... Dönem dizisi yapmak hele ‘geçmişi yıkmakta’ pek maharetli bir ülkede, ipliği iğne deliğinden geçirmek gibi bir şey. Mekan, giysi ve eşya bulmak zor. Sonra bunları ‘hakikisi’ gibi sunmak kolay değil. Böyle bir işin kendisine saygıdan üzülüyor insan. Tamam Total izleyici dediğimiz kitlenin beğenisi belli... Bu ‘beğeni dengelerinin değişmesi’ lazım ama ortada bir de, izlenme oranı gerçeği var. Kendi kitlesinde bile dizi yüzde 4.51 civarında. Yani geçer notun altında. Total izleyicide sormayın durumu; 3.07. Senaryo kadrosu değişti, umarım toparlar.