Brezilya eski devlet başkanı Lula de Silva, tahliye edildi. Ülkedeki en büyük yolsuzluk soruşturmasının başındaki isim iddiasıyla, hapse mahkum olmuştu. Lula da Silva ve İşçi Partisi, tüm bu iddiaların Silva’nın favoriler arasında gösterildiği devlet başkanlığı seçimine girmesini engellemek amacıyla, siyasi rakipleri tarafından ortaya atıldığını savunmuştu. Aynı şekilde onun yerine devlet başkanı olan Dilma Rousseff de suçlanmış ve görevden alınmıştı. Bu iddia, ‘Car Wash’ (Araba Yıkama) adıyla büyük yankı yaptı. Ve buradan bir Netflix dizisi çıktı, ‘O Mecanismo’...

Proje, “Kişiler ve olaylardan esinlenilmiştir. Bu bir dizidir, kurgudur” diye başlasa da, karakterlerin bire bir her iki siyasetçi olduğu izleyenler tarafından hemen anlaşılıyordu. Lula, Netflix’e dava açacağını söyledi. Senaryonun gerçeği yansıtmadığı örneklerle gösteriliyordu. Yönetmen Jose Padilha (aynı zamanda yine

Netflix için ‘Narcos’ ve ‘Narcos Mexico’ dizilerinin de yönetmenliğini yaptı) için ülkenin önemli yönetmenlerinden Antonia Pellegrino; “Padilha’nın ülkeye ki kendisi orada değil artık, ‘bir kurgu’ olarak sunduğu, faşizme giden bir yoldur” diyordu. Ne tesadüf, yine Netflix’te yayınlanan Brezilya siyasi kaos dönemini anlatan ‘The Edge of Democracy’ belgeselinin yazı ekibinde yer alıyordu, Pellegrino... Belgeselde, Brezilya’nın iki cumhurbaşkanı Lula da Silva ve Dilma Rousseff’in ‘yolsuzluk’ operasyonuyla devrilmesinden, 2018 yılının sonunda cumhurbaşkanı seçilen Bolsonaro’ya kadar, ülke tarihinin çalkantılı yılları anlatılıyor.

Bu dizi ne olacak?

Senaryo, “Kurgu” dedi diye, ‘O Mecanismo’ kurtulmuş mu oldu? Netflix bir de ‘eleştiren belgesel’ yayınlayarak, hâlâ kendi raflarında duran ‘O Mecanismo’ öz eleştirisini mi yapmış oldu? Hayatın gerçekleriyle ‘yaşanmış olaylardan esinlenmiştir’ dizileri, bazen böyle kendi çelişkilerini ortaya koyuyor. Bu kadar yakın zamanla ilgili senaryoların gerçekte karşılığı, ters köşe olabiliyor. Ev ahalisi, “Netflix işini yapıyor. Hangi dizi ya da belgesel ses getiriyorsa, onu çekiyor. Onun doğrusu budur, şaşırmamak lazım” dedi.