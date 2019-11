Facebook, YouTube, Instagram, Twitch ve TikTok... Kendine güvenen, özellikle ergen kesimi etkileyen, soba dumanı kokan mahallenin bir odasından yayın yapan genç, artık şöhret sahibi... Bilmiyordum, geçenlerde yeğenlerden biri gelmişti bu Twithc dünyasından bazı örnekleri gösterdi. Mesela biri 10 milyon tıklanmış. YouTuber çocuk, bir şarkısı var

6 milyonu geçmiş. Hani Tarkan filan hikaye...

Aslı Şafak’ın Bloomberg’teki programında Ferhat Göçer konuktu. “Şöhretin size bindirdiği sorumluluklar”

lafını duyunca, aklıma geldi.

Yahu nedir bu şöhret? ‘Albüm satıyor mu?’dan ‘CD satıyor mu?’ya giden yolun sonu, şarkıyı internetten yayınlamak haline dönünce, birden şöhret, vatandaşla eşitlendi. Göçer ne kadar ün için tırmaladıysa, el kadar çocuk, 1-2 nakarat attırıp, ‘fenomen’ oluveriyor icabında... Nedir şöhret? Eskiden gazinolardaydı, şarkıcı türkücü ya da ‘artiz’ olmakla alakalıydı. Bugün ise, her meslekte ve her an... Tam da Andy Warholl’un, “Herkes bir gün 15 dakikalığına şöhret olacak” lafının karşılığı gibi...

Doktoru da gazetecisi de var

Her alan şöhret kaynıyor. Malum, ülkemiz bir haber kanalı cenneti... Hafta içi bu ekranı dolaşan gazeteci, siyaset bilimci, profesör, araştırma ve strateji uzmanı var. Gazeteci takipçi sayısı, örneğin çalıştığı gazetenin tirajından 2-3 kat daha fazla! Mesela ne çok stratejik araştırmalar kurumu var. Ülke stratejide uçuyor! Şöhret işte! Doktorlar, psikiyatrlar, psikologlar, diyetisyen, cerrah, çocuk doktoru, vergi uzmanı, hatta muhalif olmayla bile şöhret kartivizitini alabiliyor. Lokantası var,

bir yarışmaya giriyor elense bile görüldükten sonra, “Yürü ya kulum’ havasında, lokanta dolup taşıyor.

Teve2’de ‘Beni Takip Et’, yeni başladı. Bu programdan 20 tane daha yap, yetmez dolup taşar, ‘şöhrete aç gençlerle’... İşsizlik, yüzde 24’leri aşmış bile... Yeni iş olanağı ‘şöhret’... Akın akın geliyor genç nüfus... Şöhret dedikleri, sahnede yükseklikte bulunup, izlendiğini görmekse biz de olduk icabında! Ama bu yeterli değil, herkesçe bilinme ve tanınma, kelime karşılığı.

Artık öz geçmişlerde ‘YouTuber’ yazıyor!